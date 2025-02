Chile vs Paraguay: Cómo ver ONLINE y EN VIVO partido por el Sudamericano Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 afronta este viernes su último partido por la fase de grupos del Sudamericano de la categoría, midiéndose a su similar de Paraguay.

La Roja ya está clasificada al hexagonal final tras sumar seis puntos, por lo que juega este encuentro solamente con el incentivo de quedar en una mejor ubicación de la Zona A.

De hecho, el entrenador Nicolás Córdova anticipó cambios en el equipo pensando en aquellos jugadores que están al borde de la suspensión, aspecto que genera preocupación de cara a los próximos cotejos.

Cómo ver el partido de Chile Sub 20 vs Paraguay ONLINE y EN VIVO

El partido de Chile ante Paraguay, válido por la fecha 5° del Sudamericano Sub 20, será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Adicionalmente, el duelo de La Roja también será emitido de manera online por la plataforma DGO, a la que tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Paraguay por el Sudamericano Sub 20

El compromiso del combinado nacional contra La Albirroja inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 31 de enero.

El escenario en esta ocasión es el El Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, recinto que tiene capacidad para recibir a 10 mil hinchas. View this post on Instagram A post shared by @laroja

Tabla de posiciones Grupo A Sudamericano Sub 20