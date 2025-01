Chile Sub 20 vs Paraguay: Quién transmite EN VIVO el partido por el Sudamericano - Chilevisión

Luego de conseguir su clasificación al hexagonal final, la Selección Chilena busca ante Paraguay un nuevo triunfo por el Sudamericano Sub 20.

Por la última fecha de la fase de grupos, La Roja se mide ante el siempre complicado elenco guaraní, quienes despidieron a su entrenador en plena competencia.

Pese a esto, La Albirroja también aseguró su cupo en la siguiente fase, por lo que el encuentro asoma como bastante parejo para el equipo liderado por el capitán Juan Francisco Rossel.

¿Quién transmite EN VIVO el partido de Chile vs Paraguay por Sudamericano Sub 20?

El partido entre Chile Sub 20 y Paraguay será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Además de la TV, el duelo por la fecha 5° del Sudamericano de la categoría será emitido de manera online por la plataforma de streaming DGO.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Paraguay por el Sudamericano Sub 20?

El compromiso de La Roja frente a La Albirroja comenzará a las 20:30 horas de Chile de este viernes 31 de enero.

El escenario en esta ocasión será el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, recinto que tiene capacidad para 10 mil hinchas.

Tabla de posiciones Grupo A Sudamericano Sub 20