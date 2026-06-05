Chile vs Ecuador EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina

La Roja recibe a Ecuador en su última presentación por la Liga de Naciones Femenina, partido que se juega en el Estadio Nacional y que es clave en el sueño de ir al Mundial.

La Selección Chilena cierra su participación en la Liga de Naciones Femenina, recibiendo este viernes a Ecuador en un partido clave para sus aspiraciones de estar en el Mundial 2027.

La Roja queda libre en la última jornada, por lo que culmina el camino a la cita planetaria frente a un rival directo en la lucha por meterse en el repechaje.

En caso de ganar, el combinado nacional llegaría a 13 puntos en la tabla de posiciones y daría un enorme paso en busca de la clasificación.





Chile vs Ecuador por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Ecuador será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te ha llevado todo el camino de nuestra selección en este certamen.

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Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Ecuador GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile vs Ecuador?

El compromiso de La Roja Femenina contra La Tri inicia a las 19:00 horas de Chile de este viernes 5 de junio, disputándose en el Estadio Nacional.