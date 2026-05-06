Chile no pudo y cayó en penales ante Brasil en semifinales del Sudamericano Sub 17 Femenino

La Roja realizó una gran presentación y llegó a ponerse en ventaja ante el Scratch. Pese a la caída, el combinado nacional sigue con chances de ir al Mundial de la categoría.

La Selección Chilena Femenina Sub 17 sufrió una ajustada derrota este miércoles en las semifinales del Sudamericano, cayendo 5-3 en penales ante Brasil.

La Roja se jugó una de las chances para clasificar al Mundial de la categoría, igualando 2-2 en el tiempo regular en una gran presentación.

Tras un primer tiempo igualado, Sofía Gamonal abrió la cuenta a los 50 minutos para el Scratch cerrando un centro en el sector izquierdo.

Sin embargo, las dirigidas por Vanessa Arauz respondieron e igualaron las acciones con Amparo Abarca culminando una gran jugada colectiva a los 69′.





Solamente 180 segundos después, Elisa Cornejo no desaprovechó un letal contragolpe y batió a la arquera Nathy, desatando la emoción del plantel.

Lamentablemente, Mari aprovechó una distracción en el área y decretó el empate definitivo cuando faltaba muy poco para el final, obligando a ir a la definición desde los 12 pasos.

La Roja no pudo ante Brasil en el Sudamericano Sub 17 Femenino

En los penales, la arquera nacional Oriana Cristiancho estuvo cerca de tapar tres lanzamientos, pero no tuvo fortuna.

Finalmente, Constanza Sánchez estrelló su remate en el travesaño y le permitió a La Canarinha quedarse con el pase a la final y el cupo al Mundial.

Pese a esto, La Roja tendrá una nueva chance de ir a la cita planetaria al medirse a Venezuela, elenco que cayó contra Argentina.