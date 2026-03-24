Tenista que venció a Alejandro Tabilo hizo polémico gesto y desató furia de hinchas: Lo llenaron de recetas

Alex Michelsen mandó a callar a los hinchas que apoyaron al chileno en el Masters 1000 de Miami, desatando la molestia de los usuarios que fueron directamente a su Instagram.

Alejandro Tabilo (41°) puso fin a su estadía en el Masters 1000 de Miami, luego de caer ante Alex Michelsen (40°) por 3-6, 6-3 y 6-4 por la tercera ronda.

El estadounidense se impuso en poco más de dos horas de partido, avanzando a los octavos de final en medio de un ambiente que estuvo bastante caldeado.

De hecho, el norteamericano se desahogó e hizo un polémico gesto apenas concretó su victoria sobre el tenista chileno.

🤫🔇 Alex Michelsen venció a Alejandro Tabilo en tres parciales y mandó a callar al público chileno.pic.twitter.com/zXBvbupCaH — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 23, 2026

Alex Michelsen se descarga con polémico gesto

Tras el punto final, Michelsen se llevó su dedo índice derecho a la boca para “mandar a callar” a todos los hinchas nacionales que estuvieron en el Court 1.

El joven de 21 años se mantuvo desafiante por varios segundos, disfrutando de su triunfo mientras iba al centro de la cancha a saludar a Tabilo que optó por no responder.

Esta situación generó molestia en redes, donde usuarios fueron directamente al Instagram del oriundo de California para repletarlo de comentarios.

Como suele ocurrir en estos casos, los hinchas le dejaron insultos y recetas al estadounidense que seguramente tendrá varias notificaciones en sus redes sociales.

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