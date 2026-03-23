Alejandro Tabilo se despidió del Masters 1000 de Miami tras caer en un ajustado duelo ante Michelsen

El chileno perdió por 3-6, 6-3 y 6-4 ante el estadounidense, quien avanzó a la ronda de los 16 mejores del segundo Masters 1000 de la temporada.

Alejandro Tabilo (41°) se despidió este lunes de la 3°ronda del Masters 1000 de Miami luego de caer en tres ajustados sets ante el local Alex Michelsen (40°)

El chileno arrancó de gran manera, pero no pudo mantener el buen tenis y solidez del primer set y terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4 ante el estadounidense, quien en la ronda de los 16 mejores enfrentará al italiano Jannik Sinner (2°).





De todas formas, el segundo Masters 1000 de la temporada fue un buen torneo para el zurdo y N°1 de Chile, quien en primera ronda y antes del triunfo ante el ruso Andrey Rublev había superado al argentino Francisco Comesaña.

Ahora, Tabilo se enfocará en la temporada sobre tierra batida, pero antes de viajar a Europa, jugará el ATP 250 de Houston, evento que comienza el próximo 30 de marzo y donde también está inscrito Cristian Garín.