Alejandro Tabilo quiere seguir soñando y va por un nuevo triunfo en el Masters 1000 de Miami. El chileno se mide por la tercera ronda a Alex Michelsen.

Alejandro Tabilo (41°) tiene un nuevo desafío en el Masters 1000 de Miami, enfrentando este lunes al estadounidense Alex Michelsen (40°) por la tercera ronda.

El chileno viene de una enorme victoria ante el ruso Andrey Rublev (16°) por la fase anterior, apostando a mantener el ritmo y alcanzar los octavos de final.

Para poder conseguir ese objetivo, el chileno debe vencer a un rival que es considerado una de las grandes promesas del circuito y que ya ha sido Top 30° a sus 21 años.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen?

El partido de Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen será transmitido en vivo en televisión por una de las señales del canal ESPN.

Adicionalmente, el choque será emitido de manera online a través de la plataforma de streaming Disney +, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Michelsen por Masters 1000 de Miami

El compromiso por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami inicia no antes de las 17:00 horas de Chile de este lunes 23 de marzo.

El escenario es el Court 1 del complejo, donde el encuentro fue programado en el cuarto turno luego de varios cotejos de dobles.