Impacto en Venezuela: Futbolista y ex seleccionado juvenil falleció tras terremotos

A través de un comunicado, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó el deceso del joven Yimvert Berroterán. “Tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto”, señaló el organismo.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó este viernes que Yimvert Berroterán, ex seleccionado Sub 17, murió producto de los devastadores terremootos que azotaron al país.

A través de un comunicado, el organismo lamentó “profundamente el fallecimiento” del joven jugador de 18 años, quien es una de las más 900 víctimas que ha dejado la tragedia.

“El fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país”, señalaron.





La sentida despedida a Yimvert Berroterán

La entidad recalcó que “u partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza”, agregaron.

Berroterán, que defendió a la Selección de Venezuela en el Sudamericano y Mundial Sub 17 el 2025, aparentemente fue encontrado sin vida en La Guaira.

“Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma”, sentenció la FVF.

El joven debutó con solamente 16 años en Universidad Central de Venezuela, disputando 3 partidos esta temporada en Primera División.

Mira el comunicado acá