Parche de campeón: Así respondió Vinícius a los gritos de Balón de Oro de hinchas del City - Chilevisión

Un partido para el recuerdo fue el que disputaron este martes el Manchester City y el Real Madrid por la Champions League, el que estuvo lleno de morbo.

Los Merengues dieron el primer golpe y vencieron como visitante a los ingleses 3-2 por la ida de los playoffs, encuentro que estuvo marcado por las burlas de los hinchas celestes a Vinícius Junior.

La afición de los cityzens mostró una pancarta con el mensaje: "Deja de llorar", la que iba acompañada de una imagen de Rodri festejando el Balón de Oro que tanto le dolió al brasileño.

La ácida respuesta de Vinícius a las burlas

Los fanáticos no se detuvieron y durante el cotejo le gritaron de manera constante: "¿Dónde está tu Balón de Oro?".

Fie a su estilo, el ex Flamengo no aguantó y respondió de una particular forma: Previo a la ejecución de un tiro de esquina, Vinícius mostró el parche con las 15 Champions ganadas por el Real Madrid.

De acuerdo a imágenes difundidas por la televisión española, el ganador de The Best miro de manera desafiante a la tribuna y se tocó el mencionado símbolo, buscando enrostrar que juega en el máximo ganador de la competición.

Por si fuera poco, el delantero de 24 años fue elegido el mejor jugador del duelo, siendo figura clave en el agónico gol de Jude Bellingham que le dio el triunfo a La Casa Blanca.

Mira el video acá