Manchester City vs Real Madrid: Cómo ver ONLINE y EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión

Manchester City y Real Madrid disputan este martes uno de los partidos más esperados de la temporada, enfrentándose por los playoffs de la Champions League.

El nuevo formato determinó que dos de los grandes favoritos a llegar a instancias finales se midan en este repechaje, el que arranca en Inglaterra con el encuentro de ida.

Los Merengues llegan con sensibles bajas a este cotejo, sienndo la más importante la del defensa alemán Antonio Rüdiger, pieza clave para el DT Carlo Ancelotti. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cómo ver el partido del Manchester City vs Real Madrid ONLINE y EN VIVO

El partido entre el Manchester City y el Real Madrid, válido por la ida de los platoffs de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este importante cotejo de manera online. Para eso, solamente debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre el Manchester City y el Real Madrid por la Champions League

El compromiso del conjunto inglés frente a La Casa Blanca comienza a las 17:00 horas de Chile de este martes 11 de febrero.

El estadio que recibe este atractivo duelo es el Etihad, mientras que el árbitro designado para impartir justicia fue el experimentado francés Clément Turpin. View this post on Instagram A post shared by UEFA Champions League (@championsleague)

¿Cuándo se juega la revancha entre el Manchester City y el Real Madrid?

La revancha por esta llave de playoffs se disputará el miércoles 19 de febrero a las 17:00 horas de Chile.