Ancelotti elogia a Vinícius Jr y le da un dardo a Mbappé: “El jugador que marca la diferencia” - Chilevisión

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó un contundente mensaje sobre las posiciones de Kylian Mbappé y Vinícius Jr, dos de sus futbolistas más desequilibrantes.

El Merengue vive un complejo momento tras las derrotas ante el Barcelona por la liga española y el Milan por la Champions League, siendo ambas en el Santiago Bernabéu.

En ese marco, al entrenador italiano le han llovido críticas, especialmente por no poder conectar de la mejor forma a sus delanteros.

El dardo de Ancelotti a Mbappé

En conferencia de prensa, Ancelotti fue consultado sobre si tenía contemplado hacer un enroque de posiciones, dejando a Vinícius de delantero y a Mbappé por izquierda.

Al respecto, el veterano estratega entregó una contundente respuesta sobre el brasileño. "No he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia", dijo.

"Creo que Mbappé tiene las características para jugar de delantero. A veces en el partido se cambian la posición. No quiero cambiar esto. Como he dicho, no es un problema de posición ofensiva, sino que es defensiva", agregó.

Además, el adiestrador de La Casa Blanca reconoció el difícil escenario y afirmó que "no es momento de reír. Agradezco todo el tiempo que paso aquí, son momentos difíciles, pero agradezco estar aquí".

"Han sido noches largas, de pensar y buscar soluciones, pero tengo el apoyo del club, de los jugadores. Ahora hay ganas y motivación para ver si lo que hemos detectado puede ser la solución", añadió.