Batacazo en el Mundial Sub 17: Venezuela tuvo soñado debut al golear a Inglaterra - Chilevisión

Venezuela logró un histórico triunfo en el Mundial Sub 17 este martes, venciendo 3-0 a Inglaterra en su estreno por el Grupo E.

La Vinotinto se lució ante el conjunto británico y consiguió tres puntos de oro, los que la meten de lleno en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

La alegría para el cuadro sudamericano comenzó a los 39 minutos con un letal contragolpe culminado por Roman Davis, quien sacó un sorpresivo remate desde el sector derecho que descolocó al arquero Jack Porter.

En el cierre de la primera parte, Dioner Fuentes aumentó la diferencia con otro gran disparo desde fuera del área que desató la locura de jugadores y el cuerpo técnico.

A partir de ese momento, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo administraron la ventaja, sentenciando la victoria con Eider Barrios que aprovechó un rebote a los 93'.

Con este resultado, La Vinotinto lidera su zona junto a Egipto, escuadra que a primera hora derrotó 4-1 a Haití en el certamen que se desarrolla en Qatar.

¿Qué se viene para Venezuela en el Mundial Sub 17?

En la próxima fecha, Venezuela se enfrentará a Egipto en un partido clave programado para el viernes 7 de noviembre a las 10:30 horas.

En tanto, Inglaterra se medirá a Haití en la misma jornada desde las 9:30 horas.