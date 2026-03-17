Una más de Brian Fernández: Club anunció su salida anticipada por “asuntos personales”

El ariete acordó su desvinculación de Fénix de Uruguay, club al que arribó en enero de este año y del que se fue sin haber debutado.

Brian Fernández sumó un nuevo revés a su carrera. El delantero fue desvinculado de Fénix de Uruguay, club al que arribó en enero de este año.

A solamente dos meses de firmar su contrato, el Albivioleta anunció en un comunicado que acordaron la recisión del contrato con el argentino.

“Deberá permanecer en Argentina para atender sus asuntos personales que requieren su presencia”, señaló la institución sobre su ahora ex jugador.

Brian Fernández vuelve a dejar de manera anticipada un club

El ariete de 31 años arribó al elenco de la segunda división charrúa luego de un paso por Talleres de Remedios de Escalada de su país, buscando una nueva oportunidad en el fútbol.

Sin embargo, no pudo debutar en Uruguay y terminó saliendo de forma anticipada, repitiendo lo ocurrido con Coquimbo Unido en diciembre del 2024.

Fernández fue confirmado como refuerzo de Los Piratas, pero dos semanas después se oficializó su salida sin siquiera completar un entrenamiento.

Pese a tener destacados pasos por equipos de Argentina, México, Estados Unidos y Chile (Unión La Calera el 2018), las adicciones no le permitieron al atacante sostener la regularidad.

El trasandino ha estado en diversos tratamientos a raíz de estas complicaciones, siendo acompañado por parte de su familia.