Totalmente GRATIS: Así puedes ver EN VIVO la fase final del Mundial por MiCHV

El torneo planetario está ad portas de iniciar los octavos de final, con distintos partidos que serán transmitidos por Chilevisión y que puedes disfrutar donde y cuando quieras.

El Mundial 2026 continúa avanzando hacia los octavos de final, fase decisiva que comienza el sábado 4 de julio y que contará con partidos de alto impacto que podrás ver desde Chilevisión.

Los dieciseisavos de final se cerrarán este viernes 3 con los enfrentamientos entre Colombia vs Ghana, Australia vs Egipto y Argentina vs Cabo Verde, marcando el avance de 16 selecciones en busca del título.

Esta instancia será transmitida por la televisión abierta. Además, podrás verla de manera online y totalmente gratis por la señal de Chilevisión y su app.





Cómo ver los partidos del Mundial por MiCHV de manera GRATUITA

La aplicación de Chilevisión, MiCHV, está disponible en múltiples dispositivos, permitiendo que puedas disfrutar del Mundial 2026 donde y cuando quieras. Descubre cómo acceder a ella a continuación:

dispositivos móviles desde la iPhone y Android. Encuentra esta plataforma endesde la App Store para Google Play para

Además, usuarios de Smart TV podrán instalar la aplicación en televisores compatibles.

MiCHV incorporó una La nueva versión deincorporó una versión web , con la que puedes acceder a múltiples señales en vivo.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo doming0 19 de julio desde las 15:00 horas de Chile, con el MetLife Stadium de New Jersey como el gran escenario.