Cantantes, coreografías y folclore: Así será la fiesta inaugural que marcará el inicio del Mundial 2026

La ceremonia inaugural arrancará 90 minutos antes del silbato inicial del partido México vs Sudáfrica, con un espectáculo que contará con una fuerte presencia latinoamericana.

Meses de espera, finalmente, llegaron a su fin: Este jueves inicia el histórico Mundial de la FIFA 2026, que tendrá un total de 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

El primero, México, dará comienzo esta tarde a la fiesta mundialista de la Copa del Mundo con una ceremonia de inauguración en el renovado Estadio Ciudad de México. Conoce aquí todos los detalles.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

La fiesta inaugural será en el mítico Estadio Azteca, que fue rebautizado temporalmente para el torneo mundial como Estadio Ciudad de México.

Hora de la fiesta inaugural: comenzará a las 13:30 horas de Chile, es decir, 90 minutos antes del inicio del partido inaugural.

Quiénes actuarán y en qué consiste el evento

La ceremonia de hoy jueves combinará música, cultura e identidad local en un estadio que también hará historia: Será el primero en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La gran protagonista de la jornada será la cantante colombiana Shakira, quien interpretará junto al nigeriano Burna Boy “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

El espectáculo contará además con una fuerte presencia latinoamericana:

Alejandro Fernández , quien también interpretará el Himno Nacional de México

, quien también interpretará el Himno Nacional de México Belinda

J Balvin

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Según adelantó la FIFA, la ceremonia incluirá coreografías masivas, expresiones folclóricas mexicanas y la participación de representantes de pueblos originarios, con una puesta estará inspirada en el papel picado.

En la ceremonia también aparecerá la actriz mexicana Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo 2026, para dar la bienvenida a los aficionados.

Cómo ver el Mundial 2026 en CHV

Tanto la ceremonia inaugural como los partidos del Mundial 2026 serán transmitidos en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.

Además, podrás seguir el torneo planetario tanto en la señal En Vivo de Chilevisión como en la renovada la App MiCHV, que ya está disponible en su sitio web y también para descargar.

Nuestra aplicación, vale mencionar, se encuentra de forma gratuita en múltiples dispositivos: sitio web, celulares Android e iOS, además de Smart TV.