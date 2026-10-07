Sorpresa en el mercado: Vicente Reyes deja Norwich City y va a la quinta división de Inglaterra

El arquero chileno fue cedido al Woking FC, club que actualmente pelea en la mitad de tabla de la National League.

Vicente Reyes protagonizó un inesperado movimiento. El arquero dejó el Norwich City para fichar en la quinta división de Inglaterra.

El guardameta chileno fue presentado como refuerzo del Woking FC, club que actualmente juega la National League de dicho país.

De acuerdo con lo informado por el propio club, el vínculo con el nacional es un préstamo hasta enero del 2027.





“Viene con muchas ganas de jugar y seguir mejorando. Creemos que esta es una gran oportunidad tanto para nosotros como para el jugador, y estamos deseando trabajar juntos”, comentó Jody Brown, gerente deportivo de la institución.

“Los Cardenales”, como es apodado el equipo británico, actualmente milita en el puesto 15° de la National League con 15 puntos en las primeras 12° fechas.

Para poder ascender a la League Two, equivalente a la cuarta categoría, el joven meta y su elenco deben ser campenes o lograr el segundo cupo vía playoffs.

La carrera de Vicente Reyes, nuevo jugador de Woking FC

Nacido en Estados Unidos en 2003, pero de raíces chilenas, Reyes comenzó su carrera en el Atlanta United de la MLS.

Posteriormente, fue comprado por el Norwich City y pasó por el Braintree Town, Forest Green Rovers, Cambridge United y Peterborough United, sumando minutos esta temporada en la Sub 21 del Norwich.

El portero ha defendido a la Selección Chilena a nivel Sub 20 y Sub 23, además de ser convocado por Nicolás Córdova al cierre de las Eliminatorias en septiembre del 2025.