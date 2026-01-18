Senegal vs Marruecos por la Copa Africana: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la gran final - Chilevisión

Senegal y Marruecos definen este domingo la Copa Africana de Naciones, enfrentándose por la gran final en un partido que promete.

Los Leones de Teranga vienen de superar con lo justo a Egipto en la ronda anterior, aprovechando un gran gol de Sadio Mané los puso en la lucha por el título.

Por su parte, el anfitrión del torneo dejó en el camino a Nigeria en los penales, apostando a romper una sequía de 50 años sin obtener este trofeo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Senegal vs Marruecos?

El partido de Senegal ante Marruecos, válido por la final de la Copa Africana de Naciones, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el gran cotejo en sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube al que puedes ingresar con tu celular o tablet.

Hora del partido entre Senegal y Marruecos por la final de la Copa Africana

El compromiso en el que se conoce al campeón del certamen inicia a las 16:00 horas de Chile de este domingo 18 de enero.

El estadio para esperado encuentro es el Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, recinto con capacidad para recibir a 53 mil hinchas.