Nigeria vs Marruecos: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal de la Copa Africana de Naciones - Chilevisión

Nigeria y Marruecos protagonizan la segunda semifinal de la Copa Africana de Naciones, enfrentándose este miércoles en un partido que promete.

Comandados por Víctor Osimhen, delantero del Galatasaray de Turquía, Las Súper Águilas han ganado todos sus partidos y llegan con la confianza arriba tras vencer a Argelia en la ronda anterior.

En tanto, los anfitriones del certamen vienen de superar a Camerún, soñando con instalarse en la gran final y darle una alegría a sus hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Nigeria vs Marruecos?

El partido de Nigeria ante Marruecos, válido por las semifinales de la Copa Africana, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el cruce en sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube al que se ingresa desde el celular, tablet o Smart TV.

Hora del partido entre Nigeria y Marruecos por la Copa Africana de Naciones

El compromiso del elenco verde contra Los Leones del Atlas inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 14 de enero.

El recinto en esta oportunidad es el imponente Estadio Moulay Abdellah de Rabat, donde se esperan más de 50 mil hinchas.