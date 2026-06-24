República Checa vs México | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, El Tri tuvo otra fiesta en la cita planetaria y festejó en el Estadio Azteca.

México consiguió otra alegría en el Mundial 2026 tras derrotar 3-0 a República Checa, finalizando como líder del Grupo A.

Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, El Tri derrotó a un débil cuadro europeo que presentó muy pocas ideas y que quedó eliminado de la cita planetaria.

Ahora, Los Aztecas se medirán por la siguiente ronda a uno de los mejores terceros el martes 30 de junio a partir de las 21:00 horas.