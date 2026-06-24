República Checa vs México: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

República Checa se mide ante México en el Grupo A del Mundial, en un partido que se juega en el Estadio Ciudad de México.

República Checa y México se enfrentarán este miércoles en el Mundial 2026, en un partido válido por la tercera y última fecha del Grupo A.

Mientras los aztecas lideran la zona y ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, el conjunto europeo suma apenas un punto.

República Checa está obligada a conseguir un buen resultado para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.





República Checa vs México por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de República Checa ante México, válido por la fecha 3° del Grupo A del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este importante duelo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver República Checa vs México GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de República Checa vs México?

El compromiso de los europeos contra el norteamericano inicia a las 21:00 horas de Chile de este miércoles 24 de junio, disputándose en Ciudad de México.

La previa la puedes disfrutar desde las 20:00 horas, donde habrá datos, formaciones y mucho más.