República Checa vs México: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial
República Checa se mide ante México en el Grupo A del Mundial, en un partido que se juega en el Estadio Ciudad de México.
República Checa y México se enfrentarán este miércoles en el Mundial 2026, en un partido válido por la tercera y última fecha del Grupo A.
Mientras los aztecas lideran la zona y ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, el conjunto europeo suma apenas un punto.
República Checa está obligada a conseguir un buen resultado para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
República Checa vs México por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS
El partido de República Checa ante México, válido por la fecha 3° del Grupo A del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este importante duelo.
Cómo descargar la App MiCHV para ver República Checa vs México GRATIS
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
¿A qué hora es el partido de República Checa vs México?
El compromiso de los europeos contra el norteamericano inicia a las 21:00 horas de Chile de este miércoles 24 de junio, disputándose en Ciudad de México.
La previa la puedes disfrutar desde las 20:00 horas, donde habrá datos, formaciones y mucho más.