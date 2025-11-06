Remezón por fallecimiento de juvenil de Independiente del Valle: Habría recibido bala perdida - Chilevisión

Gran consternación generó la muerte de Miguel Nazareno, futbolista que pertenecía a las inferiores de Independiente del Valle y falleció en las últimas horas en Ecuador.

El joven de 16 años perdió la vida por causas que se investigan, donde la principal teoría apunta a que recibió una "bala perdida".

A través de sus redes sociales, el club informó que el juvenil "se encontraba en su hogar, en la ciudad de Guayaquil, cuando lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país".

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento", agregaron.

La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors. 💙🖤



Miguel se encontraba en su hogar, en la ciudad de Guayaquil, cuando lamentablemente fue víctima de la… pic.twitter.com/8cpzxeIp8j — Independiente del Valle (@IDV_EC) November 5, 2025

Lo que se sabe de la muerte de Miguel Nazareno

De acuerdo a medios locales, las autoridades están indagando un presunto tiroteo que se habría dado muy cerca de la casa de Nazareno.

En ese escenario, una de las balas dio con el joven que terminó perdiendo la vida, caso que ya está siendo investigado y que ha generado impacto en el país.

El deceso del futbolista se suma a otros hechos que han dado que hablar en Ecuador, entre los que está el ataque armado contra el jugador Bryan Angulo a mediados de octubre.

Además, deportistas de la Segunda División del país fueron asesinados en situaciones similares.