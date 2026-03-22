Real Madrid vs Atlético de Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de España

Real Madrid recibe al Atlético de Madrid por una nueva fecha de la liga española, partido que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Atlético de Madrid paralizan el mundo este domingo, día en que se miden por una nueva fecha de la liga española.

El Merengue llega con gran confianza tras clasificar a los cuartos de final de la Champions League a mitad de semana, apostando acercándose al Barcelona por el liderato del torneo.

Por su parte, el Colchonero también accedió a la ronda de los ocho de mejores del certamen internacional, luego de dejar en el camino al Tottenham.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs Atlético de Madrid?

El partido del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, válido por la fecha 29° de LaLiga, será transmitido en vivo por televisión por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este tremendo encuentro de forma online. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido del Real Madrid vs Atlético de Madrid por liga española

El compromiso de La Casa Blanca contra los dirigidos por el “Cholo” Simeone inicia a las 17:00 horas de Chile de este domingo 22 de marzo.

El estadio que recibe este esperado Derbi es el mítico Santiago Bernabéu, donde se esperan cerca de 80 mil hinchas.