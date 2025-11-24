Racing vs River: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Torneo Clausura de Argentina - Chilevisión

Racing enfrenta este lunes a River en un tremendo clásico del fútbol argentino, partido que es válido por los octavos de final del Torneo Clausura.

La Academia de Gabriel Arias busca hacerse fuerte de local ante el Millonario, llave que se define en un único encuentro y que ha generado gran morbo en suelo trasandino.

Por el lado de La Banda Sangre, el entrenador Marcelo Gallardo decidió no convocar a Paulo Díaz, quien perdió terreno en el plantel y podría salir de club una terminada la temporada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Racing vs River?

El partido de Racing ante River por el campeonato argentino será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá esperado esperado duelo de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Racing y River por Torneo Clausura

El compromiso de los dirigidos por Gustavo Costas contra el Millonario inicia a las 19:15 horas de Chile de este lunes 24 de noviembre.

El estadio para este cotejo es el Cilindro de Avellaneda, mientras que el árbitro designado fue Facundo Tello.