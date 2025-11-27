Abrazo a la gloria: Portugal derrota a Austria y gana el Mundial Sub 17 por primera vez en su historia - Chilevisión

Portugal hizo historia y conquistó por primera vez en su historia el Mundial Sub 17, luego de vencer 1-0 a Austria este jueves en la gran final.

En la esperada definición 100% europea, Los Lusos fueron superiores y se impusieron con un solitario gol de Anísio Cabral en el primer tiempo.

El delantero del Benfica culminó una buena jugada colectiva a los 32 minutos y anotó su sexto tanto en la cita planetaria de Qatar, acción que tuvo que ser revisada por una supuesta posición adelantada que no se decretó.

La ventaja pudo ser mayor con un cabezazo de Mateus Mide en el segundo tiempo, pero el remate pasó a centímetros del arco defendido por Daniel Posch.

Sobre el final, Das Team intentó llegar al empate y extender todo, pero el marcador no se movió.

⭐ O 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗶𝗿𝗼 Mundial Sub-17 está 𝗖𝗢𝗡𝗤𝗨𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢! 😍🇵🇹#FazHistória | #U17WC pic.twitter.com/hYhVQMSpAU — Portugal (@selecaoportugal) November 27, 2025

Italia supera a Brasil y finaliza tercera en el Mundial Sub 17

A primera hora, Italia superó 4-2 a Brasil en penales y logró subirse al podio, finalizando tercera en el Mundial Sub 17.

La Canarihnha jugó casi todo el encuentro con 10 debido a la expulsión de Vitao, defensor que vio la tarjeta roja a los 14 minutos del lapso inicial.

Pese a que no pudo sacar ventaja en el tiempo regular, La Azzurri fue más eficiente en desde los 12 pasos y obtuvo el bronce.