Portugal vs Austria: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la final del Mundial Sub 17 - Chilevisión

Portugal y Austria bajan el telón al Mundial Sub 17, disputando este jueves gran final en el que buscan su primer título en esta categoría.

Los Lusos quieren coronar una gran campaña en la que consiguieron tremendas goleadas sobre Nueva Caledonia, Marruecos y México, llegando a la definición tras vencer a Brasil en penales.

Por el otro lado está Das Team, quienes ganaron todos sus encuentros y recibieron solamente un gol en lo que va de la cita planetaria de Qatar.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Portugal vs Austria?

El partido de Portugal ante Austria, válido por la final del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO también emitirá este importante duelo de manera online. Para eso, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Portugal y Austria por el Mundial Sub 17

El compromiso entre estas selecciones europeas inicia a las 13:00 horas de Chile de este jueves 27 de noviembre.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Internacional Khalifa de Doha, Qatar, donde se espera un gran marco de público.