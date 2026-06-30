Alerta en el Mundial: Partido de México vs Ecuador es retrasado por tormenta eléctrica

La organización optó por demorar el inicio del compromiso producto de las condiciones climáticas.

El partido de México ante Ecuador fue retrasado algunos minutos por una tormenta eléctrica que afecta a Ciudad de México.

La FIFA confirmó que cotejo, válido por los dieciseisavos de final del Mundial, pasó de estar programado a las 21:00 horas de Chile a las 22:00.

Las condiciones climáticas obligaron a posponer el inicio del encuentro, el que enfrenta a uno de los anfitriones con la selección comandada por Sebastián Beccacece.





De hecho, los equipos no pudieron realizar a tiempo los trabajos de precompetencia, lo que derivó en la decisión final

El ganador de este cruce se medirá al vencedor del choque entre Inglaterra y República Democrática del Congo, quienes juegan este miércoles 1 de julio.

Comunicado oficial de la FIFA

El ente rector del fútbol mundial se pronunció por esta situación y remarcó: “Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, se ha retrasado el inicio del partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo de la FIFA entre México y Ecuador”.

“La FIFA seguirá los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades locales, y el partido comenzará tan pronto como sea seguro hacerlo. La seguridad y la protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración”, agregaron.