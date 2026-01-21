Pareja de futbolista publica videos en redes para que encuentre club: “El que quiera ayudarnos...” - Chilevisión

Sorpresa causó la publicación de una mujer, quien está ayudando a su pareja a futbolista a encontrar club a través de las redes sociales en Argentina.

La usuaria identifacada como @yael.guzpettiza publicó diversos videos en TikTok, todo con el objetivo de que Leonel Müller sea fichado por alguna institución.

"Mi marido juega a la pelota profesional. Hace un año que no juega. Él estuvo en Primera en Huracán y después en Comunicaciones, Sacachispas y Tristán Suárez. Si alguien me puede ayudar", dijo en un registro.

Posteriormente, la usuaria dejó un link de YouTube para mostrar las mejores jugadas del lateral izquierdo, agradeciendo las más de 460 mil visualizaciones.

"El que quiera ayudarnos, le vamos a agradecer un montón. Gracias y bendiciones", agregó la joven.

De acuerdo al perfil dado a conocer, Müller es defensor, tiene 29 años y mide 175 centímetros, realizando su trayectoria en clubes del ascenso trasandino.

Mira los videos acá