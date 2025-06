Palmeiras derrotó a Al Ahly y quedó a un paso de octavos en el Mundial de Clubes - Chilevisión

El Palmeiras derrotó este jueves por 2-0 al Al Ahly en la segunda fecha del grupo A del Mundial de Clubes.

Los brasileños y los egipcios se enfrentaron en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) en un primer tiempo sin goles, pero con varias jugadas peligrosas.

En la primera parte del encuentro, el árbitro Anthony Taylor sacó la tarjeta amarilla para varios jugadores de ambos clubes: Raphael Veiga y Agustín Giay del Verdao y Hamdi Fathy y Yahya Attiat Allah del Al Ahly.

El marcador se abrió recién al 49' del segundo tiempo. Wessam Abou Ali intentó defender la portería, pero terminó marcando un autogol.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

10 minutos después, el argentino José López puso el 2-0 para Palmeiras, desatando la euforia de los hinchas. Sin embargo, la alegría debió pausarse debido a una alerta de tormenta eléctrica. Los jugadores se retiraron de la cancha y el partido se detuvo por 51 minutos.

Una vez de regreso, el Verdao descansó sobre la tranquilidad de la ventaja y el duelo concluyó sin mayores novedades.

Con este resultado, el equipo brasileño consiguió 4 puntos y lidera el grupo, mientras que Al Ahly quedó con una unidad.

PRIMEIRA VITÓRIA DO #PRIMEIROCAMPEÃOMUNDIAL NA #FIFACWC! ✅



Tá liberado curtir o feriado alviverde, #FamíliaPalmeiras! 😎



🏆 Palmeiras 2x0 Al Ahly-EGI

⚽ Abou Ali (GC) e López pic.twitter.com/7Z1ELaJmBr — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 19, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Palmeiras por el Mundial de Clubes?

El próximo partido del Palmeiras por el Mundial de Clubes será el 23 de junio, donde se medirá ante el Inter Miami de Lionel Messi.

En esa misma jornada, también se disputarán los siguientes duelos: Atlético de Madrid vs. Botafogo, Seattle Sounders vs. PSG y Porto vs. Al Ahly.