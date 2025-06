Palmeiras vs Al Ahly: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de Clubes - Chilevisión

Palmeiras juega un partido fundamental este jueves por el Mundial de Clubes, enfrentándose al Al Ahly por una nueva jornada del Grupo A.

Tras el empate contra el Porto en la primera fecha, el Verdao tiene la obligación de vencer a los egipcios de cara al objetivo de avanzar a octavos de final.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el multicampeón africano hizo ver mal en varios pasajes al Inter Miami en el encuentro que también terminó en igualdad.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Palmeiras vs Al Ahly?

El partido del Palmeiras ante el Al Ahly, válido por la fecha 2° del Mundial de Clubes, será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Además, este trascendental compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming DGO, a la que debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Palmeiras y Al Ahly por el Mundial de Clubes

El duelo de los brasileños contra Los Diablos Rojos arranca a las 12:00 horas de Chile de este jueves 19 de junio.