Países Bajos vs Suecia: Sigue el minuto a minuto del partido del Mundial

Países Bajos está obligado a sumar los tres puntos para asegurar su paso a la siguiente fase de la Copa del Mundo, mientras que Suecia viene propinar una goleadad ante Tunez.

Países Bajos enfrentará a Suecia este sábado 20 de junio, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, en el NRG Stadiumn de Houston, Texas.

El equipo de Ronald Koeman tiene la tarea de sumar sus primeros tres puntos tras empatar 2-2 ante Japón en su estreno.

Los suecos en cambio, tuvieron un prometedor debut tras golear por 5-1 a Tunez y quieren seguir sumando para asegurar su clasificación a la siguiente fase.





Hora del partido entre Países Bajos y Suecia

Países Bajos se medirá con Suecia este sábado 20 de junio a las 13:00 horas.

El duelo se disputará en el NRG Stadiumn de Houston, Texas.

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