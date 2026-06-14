Países Bajos vs Japón: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Países Bajos y Japón chocan en un atractivo partido por el Grupo F del Mundial, partido que se juega ante una multitud en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Países Bajos se mide este domingo a Japón en un nuevo partido por el Mundial 2026, dando comienzo al Grupo F que completan Suecia y Túnez.

La Naranja Mecánica llega con un equipo repleto de figuras, lo que aumenta la presión para que pueda meterse en las instancias finales de la cita planetaria.

Su rival en el estreno es el siempre complejo cuadro nipón, quienes no se intimidan y sueñan con dar el batacazo frente a uno de los favoritos.





Países Bajos vs Japón por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Países Bajos ante Japón, válido por la fecha 1° del Mundial 2026, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver totalmente gratis y online este gran cotejo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Países Bajos vs Japón GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Países Bajos vs Japón?

El compromiso del conjunto europeo contra los Samuráis Azules inicia a las 16:00 horas de Chile de este domingo 14 de junio, donde puedes disfrutar de la previa desde las 15:00 horas.

El escenario es el AT&T Stadium de Arlington, Texas, reicnto que cuenta con capacidad apra recibir a 80.000 hinchas.