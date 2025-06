Quién es Óscar Ustari, el arquero que jugó en Chile y que brilló en el inicio del Mundial de Clubes - Chilevisión

Óscar Ustari fue la gran figura del inicio del Mundial de Clubes, robándose la película en el empate sin goles de este sábado entre el Inter Miami y el Al Ahly.

El arquero estuvo brillante al tapar un penal a Mahmoud Trezeguet en el primer tiempo, además de contener al menos otras tres chances claras de los egipcios.

Óscar Ustari, quién es el experimentado arquero que jugó en Chile

Nacido en 1986, el portero comenzó su carrera en Independiente y debutó en el profesionalismo el 2005, mismo año en el que ganó el Mundial Sub 20 con la Argentina que comandaba Lionel Messi.

A partir de allí, se desempeñó en el Getafe, Boca Juniors, Almería de España, Sunderland, Newell's, Atlas de México, Liverpool de Uruguay Pachuca y Audax Italiano.

Su paso por Los Itálicos no fue el esperado y solamente jugó 13 partidos el 2024. A mediados de ese año, aceptó la oferta de Las Garzas y se fue a Estados Unidos.