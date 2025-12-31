La peor jornada del Dibu Martínez: Cometió grave error, lo golearon y se fue peleando con hinchas - Chilevisión

Una noche para el olvido tuvo el Dibu Martínez este martes, día en que el Aston Villa perdió 4-1 ante el Arsenal por una nueva jornada de la Premier League.

Los Villanos tenían una gran oportunidad de dar el golpe y meterse de lleno en la lucha por el liderato, pero fueron humillados con complicidad del argentino.

El arquero salió a cortar de muy mala manera un tiro de esquina en el inicio del segundo tiempo, permitiendo que Gabriel Magalhaes abriera la cuenta cuando su equipo aguantaba el empate.

A partir del grosero error, los Gunners fueron dueños del encuentro y otra vez demostraron que están para cosas grandes esta temporada.

El cruce del Dibu Martínez con hinchas del Arsenal

Además de la contundente derrota, Martínez coronó una magra jornada al tener un fuerte cruce con fanáticos del que fue su club entre 2010 y 2020.

Tras el pitazo final, hinchas del elenco londinense señalaron al trasandino y le dijeron de todo, donde especial burla por su triste actuación.

Martínez no quedó indiferente y miró de forma irónica a los aficionados, todo mientras era sacado por un auxiliar del Aston Villa.

Si bien la situación no pasó a mayores, el campeón del mundo volvió a quedar expuesto por un nuevo error que le costó muy caro a su escuadra.

Mira el momento acá