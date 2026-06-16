Tras la salida de Sabri Lamouchi por la derrota 5-1 contra Suecia en el debut del Mundial, la dirigencia africana contrató a un viejo conocido de las citas planetarias.

Túnez apuesta todas sus cartas para seguir con vida en el Mundial 2026 y ya anunció a su nuevo entrenador: El francés Hervé Renard.

Tras la salida de Sabri Lamouchi por la contundente derrota 5-1 contra Suecia en el debut, la dirigencia africana aceleró las negociaciones para contratar al estratega galo.

A través de un comunicado, la Federación Tunecina de Fútbol confirmó que el técnico de 57 años iniciará sus funciones este mismo martes pensando en los próximos dos encuentros por la fase de grupos frente a Japón y Países Bajos.





El llamativo acuerdo de Hervé Renard con Túnez

Un punto llamativo es que el organismo aclaró que el adiestrador tendrá “los mismos privilegios financieros” que su antecesor.

“Tal como se acordó, las negociaciones comenzarán después del fin de la participación en la Copa del Mundo, con el fin de lograr una cooperación a largo plazo basada en objetivos deportivos específicos”, precisaron.

Renard se hizo conocido en el orbe por ser el entrenador de Arabia Saudita en Qatar 2022, donde Los Halcones Verdes vencieron 2-1 a Argentina en el estreno.

Luego de dicho compromiso, el DT anticipó que La Albiceleste de Lionel Messi se quedaría con título a pesar de la derrota en el estreno.