 ¿Nuevo destino? Alexander Aravena podría dejar Gremio ante supuesto interés de club mexicano - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¿Nuevo destino? Alexander Aravena podría dejar Gremio ante supuesto interés de club mexicano

Un poderoso elenco azteca tendría en la mira al Monito, quien ha marcado 5 goles esta temporada el Tricolor Gaúcho.

Miércoles 12 de noviembre de 2025 | 09:06

Alexander Aravena podría estar viviendo sus últimos días en Gremio de Brasil, esto por un presunto interés desde el fútbol mexicano.

El Monito estaría siendo tentatdo por uno de los cuadros más poderosos del fútbol azteca, quienes prepararían una importante oferta para tenerlo a partir de la siguiente temporada.

Según consignó Moon BH, Tigres de dicho país estaría dispuesto a desembolsar cerca de 3 millones de dólares por el chileno.

El citado portal apuntó a que las cifras no convencerían a la dirigencia Gaúcha, teniendo en cuenta que a mediados del 2024 desembolsaron 3,5 millones de la moneda estadounidense a Universidad Católica.

Sin embargo, el conjunto brasileño podría esperar una mejora en las condiciones para ver si se concreta el traspaso.

Los números de Alexander Aravena este 2025

A lo largo de esta temporada, Alexander Aravena ha disputado un total de 35 partidos en los que marcó 5 goles (contando todas las competencias).

El ariete de 23 años no ha podido consagrarse como pieza importante y su última titularidad fue el 20 de octubre pasado, donde fue reemplazado a los 46 minutos en la derrota 4 a 0 ante Bahía por el Brasileirao.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Boca Juniors vs River Plate: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el superclásico argentino

Jugó el Mundial Sub 20, tuvo roces con los hinchas chilenos y ahora recibió gran noticia

La sincera reflexión de Cristiano Ronaldo: Reveló motivos de su ausencia en funeral de Diogo Jota

Nueva polémica de Lamine Yamal: El gesto que realizó a hinchas en duelo de Champions League
Publicidad
Publicidad