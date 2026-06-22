Noruega vs Senegal: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Noruega se mide ante Senegal en el Grupo I del Mundial, en un partido que se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Noruega y Senegal se enfrentarán este lunes por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Los Vikingos Rojos buscarán su segundo triunfo consecutivo tras imponerse por 4-1 a Irak en su estreno, encuentro en el que Erling Haaland marcó un doblete.

La selección europea llega al campo de juego como líder de su zona, mientras que el conjunto africano intentará sumar sus primeros puntos tras la derrota ante Francia.





Noruega vs Senegal por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Noruega ante Senegal, válido por la segunda fecha del Grupo I del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

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¿A qué hora es el partido de Noruega vs Senegal?

El encuentro entre Los Vikingos Rojos y el conjunto africano inicia a las 20:00 horas de Chile de este lunes 22 de junio, donde puedes disfrutar la previa desde las 19:00 horas.

El escenario es el MetLife Stadium en Nueva Jersey, mientras que el árbitro designado fue el brasileño Wilton Pereira Sampaio.