Otra vergüenza en Avellaneda: Jugador chileno de futsal recibió escupo y terminó siendo expulsado - Chilevisión

Un vergonzoso hecho se produjo este miércoles en Argentina, luego de que el futsalista chileno Nicolás Lagos fuera escupido en pleno partido.

El nacional estuvo en el duelo entre su club, Ferro, y Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina, el que se disputó en el Centro Deportivo de Racing ubicado en Avellaneda.

El seleccionado se lució y marcó un golazo en el triunfo 2-1 de su equipo, pero tuvo que aguantar un repudiable hecho de parte de la hinchada rival.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Insólito: Nicolás Lagos fue expulsado tras recibir escupo

En una jugada en la que intentó eludir al arquero con una pisada, Lagos quedó muy cerca de la parcialidad del Lobo platense.

En ese instante, un sujeto le lanzó un escupo en plena corrida, para posteriormente enconderse detrás de algunos cercanos.

De manera insólita, una de las árbitras del compromiso le mostró la tarjeta roja al chileno por protestar, dejando a su equipo con un jugador menos.

El momento fue captado y rápidamente difundido en redes sociales, generando el rechazo de los usuarios y fanáticos del futsal.

Por el lado deportivo, Ferro accedió al FInal Four de la Copa Argentina y ahora se medirá contra Boca Juniors el viernes 5 de septiembre buscando dar un nuevo paso hacia el título.