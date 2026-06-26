“Manos de manteca”: Muslera agota la paciencia de hinchas de Uruguay y es destrozado por gol de España

El arquero tuvo una flojísima reacción luego de un remate de Álex Baena, desatando durísimas críticas de parte de los fanáticos de La Celeste.

Durísimas críticas recibió Fernando Muslera, arquero de Uruguay, por el primer gol de España en el partido por el Mundial jugado este viernes en Miami.

El meta de Estudiantes de La Plata estuvo realmente flojo en un disparo de Álex Baena, quien abrió la cuenta a los 42 minutos del primer tiempo.

Tras el baldazo de agua fría, los hinchas de La Celeste estallaron y arremetieron contra el experimentado futbolista de 40 años.





“Manos de manteca”, “no tiene nombre” o “es muy malo” fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Cabe recordar que el portero le ganó el puesto a Sergio Rochet, decisión de Marcelo Bielsa que fue muy cuestionada en territorio charrúa.

Mira los comentarios acá

Toda una vida viendo a Muslera y pensando si es el único que quiere ser portero en Uruguay — Sergio Perela Moure (@sperela) June 27, 2026

El nivel de Muslera resume lo que viene siendo Uruguay los últimos 15 años — Quintana (@quintanaverso) June 27, 2026

Muslera, hay que saber decir adiós. — Lucas Martínez (@lucas99m_) June 27, 2026