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“Manos de manteca”: Muslera agota la paciencia de hinchas de Uruguay y es destrozado por gol de España

El arquero tuvo una flojísima reacción luego de un remate de Álex Baena, desatando durísimas críticas de parte de los fanáticos de La Celeste.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Durísimas críticas recibió Fernando Muslera, arquero de Uruguay, por el primer gol de España en el partido por el Mundial jugado este viernes en Miami.

El meta de Estudiantes de La Plata estuvo realmente flojo en un disparo de Álex Baena, quien abrió la cuenta a los 42 minutos del primer tiempo.

Tras el baldazo de agua fría, los hinchas de La Celeste estallaron y arremetieron contra el experimentado futbolista de 40 años.

“Manos de manteca”, “no tiene nombre” o “es muy malo” fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Cabe recordar que el portero le ganó el puesto a Sergio Rochet, decisión de Marcelo Bielsa que fue muy cuestionada en territorio charrúa.

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