Mundial 2026: Estos son los criterios para definir a los clasificados si hay igualdad de puntos

El paso a la siguiente ronda tiene varios detalles a considerar para las selecciones. Revisa todos los detalles acá.

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y ya llegó el momento del cierre de la fase de grupos, definiendo a las 32 selecciones que continuarán con vida.

En ese escenario, muchos se preguntan cuáles son los criterios de desempate en caso de igualdad de puntos, donde hay un importante cambio.





“Desempate olímpico” es el primer parámetro

De acuerdo al Reglamente FIFA, se estableció para esta cita planetaria que las posiciones se definirán con el denominado “desempate olímpico” si dos selecciones tienen las mismas unidades.

En concreto, se tomará en cuenta el resultado de los partidos entre sí como primer parámetro, dejando en segundo aspecto la diferencia de goles.

Si son tres o más los equipos involucrados con igual puntaje, los conceptos aplicados serán: El que ganó más puntos en cruces directos, quién tuvo mejor diferencia de goles en dichos cotejos y el que más anotó.

Cabe recordar que los ocho mejores terceros de cada grupo accederán a los dieciseisavos de final del Mundial, fase que arrancará el próximo domingo 28 de junio.

Criterios para definir a clasificados en fase de grupos