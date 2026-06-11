Fiesta, rock y labubus: Los momentos más virales de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Shakira, Maná, J Balvin y dos Labubus a escala humana protagonizaron algunos de los momentos más destacados de la obertura del torneo planetario que se realizó en el Estadio Azteca.

Con música, fuegos artificiales, “labubus” y multitudinarias coreografías, México dio este jueves el vamos oficial al Mundial 2026, del cual es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

La fiesta inaugural fue albergada por el Estadio Azteca, rebautizado para el torneo planetario como Estadio Ciudad de México, y ofreció números con fuerte alusión al folclore local y a la cultura latinoamericana.

Mejores momentos del inicio del Mundial 2026

Lila Downs y la Copa del Mundo gigante

La cantautora, antropóloga y activista mexicana Lila Downs fue la primera en aparecer al entregar un emotivo discurso de obertura, para luego dar paso a la aparición de la Copa del Mundo en escala gigante.

Maná representando al rock latino

Interpretando uno de sus más grandes clásicos, Maná salió a escena demostrando porqué son una de las bandas de rock más populares y emblemáticas de Latinoamérica.

Cruce de generaciones con Belinda y Los Ángeles Azules

Dos representantes de la música mexicana se presentaron en el centro del estadio, Belinda y Los Ángeles Azules también fueron parte de la ceremonia inaugural.

J Balvin… y unos invitados estelares

Luego llegó el turno de uno de los máximos exponentes de la música urbana de la última década. Fue antecedido por una inesperada aparición, pero que se hizo viral de inmediato en redes sociales: dos Labubus gigantes.

Shakira y Burna Boy cantaron himno del Mundial

La leyenda de la música, Shakira, se tomó la cancha del Estadio Azteca junto a Burna Boy para interpretar Dai Dai, el festivo y pegajoso himno del torneo planetario.