Mira acá EN VIVO, ONLINE y GRATIS la ceremonia inaugural en Estados Unidos del Mundial 2026

Varios artistas subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre los que destacan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros.

Este jueves se dio inicio a la Copa del Mundo 2026, donde México venció a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Mientras que en el otro partido del Grupo A Corea del Sur se impuso a República Checa en Guadalajara.

Durante esta jornada será el turno de los otros anfitriones , Canadá y Estados Unidos. El equipo liderado por Alphonso Davies se medirá ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio Nacional de Toronto.

Para luego dar paso al encuentro que cerrará el segundo día de competencia, donde debutará el primer sudamericano, Paraguay. La Albirroja medirá fuerzas ante Estados Unidos en Los Ángeles.

En la previa de ese encuentro, la música será protagonista y entre los artistas que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentran Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.





Estados Unidos vs Paraguay en Mundial 2026: Dónde ver la ceremonia de inauguración

El partido de los locales contra el conjunto guaraní y la nueva ceremonia inaugural serán transmitidos en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, el choque lo puedes ver de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Estados Unidos vs Paraguay y la ceremonia inaugural

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido inaugural, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración de Estados Unidos?

El partido inicia a las 21:00 horas de Chile de este viernes 12 de junio, sin embargo, Chilevisión comenzará la transmisión a partir de las 19:30, donde se podrá disfrutar de la fiesta inaugural.