Atlético Mineiro y Cruzeiro llegan a acuerdo tras brutal pelea en Brasil: Las sanciones para los involucrados

A varias semanas de la batalla campal protagonizada en Brasil, que dejó un saldo e 23 expulsados, los clubes lograron un acuerdo con la Fiscalía y el tema quedaría zanjado.

Atlético Mineiro y Cruzeiro llegaron a un acuerdo con la Fiscalía tras protagonizar la brutal pelea en el fútbol brasileño hace algunas semanas, la que dejó un saldo de 23 expulsados.

La batalla campal se dio en el contexto de la final del Campeonato Mineiro, con el conjunto azul imponiéndose a su clásico rival en un duelo bastante caliente.

Tras varias semanas de investigación, los clubes se comprometieron en diversas aristas y el tema quedaría zanjado.





Las sanciones tras la batalla campal entre Mineiro y Cruzeiro

El acuerdo implica una multa económica y la ejecución de campañas de donación para una región, además de la suspensión por varios partidos de los involucrados.

En concreto, los 23 expulsados fueron sancionados con cuatro partidos, lo que debe ser confirmado por el Tribunal en las próximas horas.

Cabe recordar que el chileno Iván Román no fue mencionado en el informe arbitral, esto porque tuvo que ver el cotejo desde la tribuna a causa de que no fue citado en el Atlético Mineiro.

Además de los propios futbolistas, la batalla campal provocó cruces entre integrantes de los cuerpos técnicos en un hecho que dio la vuelta al mundo.