Capitán del Urawa Red se disculpó tras ignorar a jugadores de River: “Estaba confundido” - Chilevisión

Controversia generó la actitud de Marius Hoibraten, capitán del Urawa Red Diamonds que no saludó a los futbolistas de River Plate en la previa del partido por el Mundial de Clubes.

El noruego no cumplió el protocolo e ignoró por completo a los jugadores del conjunto Millonario, imagen que llamó la atención en la derrota 3-1 de los japonenes.

Este miércoles, el nórdico lamentó lo ocurrido y pidió disculpas a toda la hinchada argentina, tratando de bajarle el perfil a la situación.

El capitán de Urawa Red Diamonds ignorando el saludo de los jugadores de River.

El comunicado de Marius Hoibraten

En sus redes sociales, Hoibraten escribió un comunicado en el que manifestó: "A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva".

El defensa de 30 años afirmó que todo se dio porque "estaba confundido y en mi zona no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos".

"Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros", agregó.

Junto con felicitar a los trasandinos por el triunfo, el noruego les deseó "lo mejor para los próximos juegos".

