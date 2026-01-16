Manchester United vs Manchester City: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el esperado clásico - Chilevisión

Manchester United y Manchester City juegan uno de los partidos más esperados de la temporada, protagonizando este sábado el gran clásico de la ciudad.

Los Diablos Rojos quieren acabar con una nueva crisis que derivó en la salida del entrenador Ruben Amorim, cargo que fue asumido por el histórico ex futbolista Michael Carrick.

Por la otra vereda están los Cityzens, quienes pretenden ganar para no perderle pisada al Arsenal en la lucha por el liderato del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Manchester United vs Manchester City?

El partido del Manchester United ante el Manchester City, válido por la fecha 22° de la Premier League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este trascendental duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del esperado Derbi de Manchester por la Premier League

El compromiso del multicampeón inglés contra el elenco de Pep Guardiola inicia a las 9:30 horas de Chile de este sábado 17 de enero.

El estadio que recibe este tremendo derbi es el mítico Old Trafford, mientras que el árbitro designado fue el experimentado Anthony Taylor.