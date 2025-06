Manchester City vs Wydad Casablanca: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido porMundial de Clubes - Chilevisión

Manchester City hace su esperado estreno en el Mundial de Clubes, midiéndose este miércoles al Wydad Casablanca de Marruecos.

Tras una magra temporada en la que no consiguió títulos, el elenco inglés apuesta a resucitar en una cita planetaria en la que no aparece entre los grandes favoritos.

En su primer paso, los Cityzens chocan frente al conjunto africano, uno de los más populares de su país que sueña con dar el batacazo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Manchester City vs Wydad AC?

El partido del Manchester City ante el Wydad Casablanca, válido por la fecha 1° del Mundial de Clubes, será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO también emitirá este atractivo compromiso de manera online. Para eso, debes entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Manchester City y Wydad AC por el Mundial de Clubes

El cotejo de los dirigidos por Pep Guardiola contra El Castillo Rojo comienza a las 12:00 horas de Chile de este miércoles 18 de junio.