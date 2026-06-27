Clasificaron 5 de 6: Los rivales de los sudamericanos en los dieciseisavos de final del Mundial

Brasil será el primero en salir a la cancha al chocar contra Japón, mientras que Argentina se medirá a una de las sorpresas del torneo.

Pese a un inicio con algo de dudas, las selecciones sudamericanas tuvieron un correcto cometido en la fase de grupos del Mundial y cinco de seis avanzaron a los dieciseisavos de fina.

Solamente Uruguay quedó afuera de manera sorpresiva, siendo incapaz de superar a Cabo Verde y Arabia Saudita en una zona que parecía muy cómoda.

En ese escenario, las escuadras de nuestro continente ya tienen rivales confirmados para esta fase en la que ya no hay margen de error.





El primero en saltar a la cancha será Brasil, elenco que se medirá a Japón en un encuentro que asoma muy parejo y que se jugará el lunes.

En la misma jornada jugará Paraguay contra Ecuador, mientras que Ecuador tendrá la misión de sacar a uno de los anfitriones al chocar con México.

Más sencillo parece el partido de Argentina que enfrentará a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen.

Así jugarán los sudamericanos en la próxima fase del Mundial