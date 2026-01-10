¡Lluvia de goles! Egipto derrotó a Costa de Marfil y avanza a semifinales de la Copa Africana - Chilevisión

Egipto logró una importante victoria y aseguró su puesto en semifinales de la Copa Africana tras vencer por 3-2 a Costa de Marfil en cuartos del certamen.

En un partido lleno de goles, los faraones se quedaron con la clasificación gracias a la aparición de sus figuras claves como Mohamed Salah cuando su equipo más lo necesitaba.

Pese al intenso cierre, Egipto supo mantener el resultado y selló su victoria, asegurando un lugar en las semifinales, donde enfrentará a Senegal.

Desde el comienzo, el elenco egipcio mostró mayor ambición y se encontró rápido con la red. A los 4 minutos, Omar Marmoush sorprendió a los asistentes con un potente remate y abrió el marcador para poner a Egipto 1-0 en ventaja.

El dominio de los faraones continuó y, al minuto 32, Ramy Rabia puso el 2-0 tras conectar con la frente un tiro de esquina.

Costa de Marfil logró acortar la distancia antes del descanso luego de que al minuto 40, Ahmed Aboul-Fatouh convirtiera un desafortunado autogol que ilusionó a los marfileños con el 2-1.

En la segunda mitad, mientras el marcador se mantenía apretado, Mohamed Salah apareció al minuto 52 para colocar el 3-1 y darle aire a su selección.

Costa de Marfil siguió insistiendo y, al minuto 73, Guéla Doué marcó el segundo para los actuales campeones africanos, sembrando la agonía en los últimos minutos.