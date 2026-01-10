Egipto vs Costa de Marfil: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Copa Africana de Naciones - Chilevisión

Egipto y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado en el duelo que cerrará los cuartos de final de esta edición de la Copa Africana de Naciones.

Los faraones llegan a esta instancia tras un trabajado triunfo en octavos de final ante Benín, encuentro que se definió en la prórroga, en un torneo donde la selección liderada por Mohamed Salah no ha logrado convencer del todo.

En tanto, el vigente campeón Costa de Marfil aparece como un duro rival, apoyado en el talento de Amad Diallo y el desparpajo del joven Yan Diomande, con la misión de avanzar a semifinales y seguir defendiendo su corona.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Egipto vs Costa de Marfil

El partido de Egipto vs Costa de Marfil, válido por los cuartos de final de la Copa Africana, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el esperado choque en sus plataformas digitales. Para poder verlo, tienes que ingresar a su canal de YouTube.

Hora del partido entre Egipto vs Costa de Marfil por la Copa Africana de Naciones

El compromiso entre los faraones y los elefantes inicia a las 16:00 horas de Chile de este sábado 10 de enero.

El encuentro se jugará en el Estadio Adrar de Agadir con el arbitraje del marrueco Jalal Jaid.