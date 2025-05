El duro momento de Messi en el Inter Miami: Perdió el clásico e hizo insólita acusación a árbitro - Chilevisión

El peor momento desde su llegada a la MLS es el que atraviesa Lionel Messi, quien sufrió en la cancha la contundente derrota del Inter Miami ante el Orlando City este domingo.

Las Garzas cayeron 3-0 como locales en el Clásico del Estado de Florida, lo que los deja en la sexta posición de la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

Una vez terminado el encuentro, La Pulga defendió a sus compañeros e hizo una fuerte acusación contra el árbitro Guido González por una particular acción.

"De una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero y el referí él mismo me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía. Y bueno, de ahí vino un pelotazo y vino el gol", comentó.

En diálogo con la transmisión oficial, el argentina apuntó a que "no son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros".

La furia de Messi muestra el reflejo de la mala campaña del Inter Miami, cuadro que ha perdido en cinco de los últimos siete encuentros contando todas las competencias.

