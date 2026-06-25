¡La vieron festejando el triunfo de México! Mujer encontró a su perrita desaparecida gracias a transmisión del Mundial 2026

La mascota llevaba cerca de un mes perdida cuando sus dueños la reconocieron inesperadamente en una emisión en vivo de los festejos por la victoria de El Tri ante Chequia.

La victoria de México por 3-0 ante Chequia en el Mundial 2026 dejó una historia tan insólita como emotiva. En medio de los festejos de los aficionados, una familia logró identificar a su perrita, que llevaba casi un mes extraviada.

El logro de la selección mexicana, que le permitió terminar como líder del Grupo A, fue celebrado por miles de hinchas de El Tricolor en distintas ciudades del país.

Entre ellos estaban los aficionados que se reunieron en Ciudad Victoria, donde ocurrió el inesperado registro que más tarde se volvería viral.





Un festejo que terminó con un impensado reencuentro

El 27 de mayo, una usuaria de Facebook publicó un desesperado llamado en un grupo de compra y venta mexicano.

“Vecinos, por favor ayúdenme. Se perdió mi perrita, se salió en la calle San Carlos en Lomas de Guadalupe”, escribió Ale García, la dueña de Gorda, la can desaparecida.

Sin embargo, no fue hasta este miércoles 24 de junio, luego del aplastante triunfo de El Tri en el Grupo A, que esta mujer pudo obtener noticias de su mascota.

La perrita fue vista en una transmisión en vivo celebrando junto a los aficionados en la calle 17, siendo reconocida inmediatamente por su dueña , quien acudió a su rescate.

Una perrita llevaba un mes desaparecida y ayer sus dueños la encontraron porque la vieron en una transmisión en vivo durante los festejos por la victoria de México JAJAJAJAJA🥹✨🐶 Amo a mi país🇲🇽❤️ pic.twitter.com/3tpawd8QsQ — Roberto Haz (@tudimebeto) June 25, 2026

“La vida es buena: México ganó y mi perrita la encontré después de muchooo tiempo por un en vivo”, escribió esta usuaria en sus redes sociales. “Gracias por los mensajes. Ya está en casa y la vamos a llevar al veterinario”, señaló.